Франція і Німеччина дозволили виробнику танків KNDS створити філію в Україні

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Париж і Берлін досягли угоди, яка дає можливість французько-німецькій оборонній компанії KNDS заснувати виробничий підрозділ в Україні.

Про це повідомив очільник Міноборони Франції Себастьян Лекорню.

«Ми оголошуємо… що французько-німецька компанія почне діяти в Україні, створивши тут філію», — сказав він після переговорів з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, передає Reuters.

Підрозділ має випускати запчастини і навчати місцевий персонал.

На початку березня Лекорню стверджував, що три французькі оборонні компанії, включно з KNDS, мають намір розпочати виробництво в Україні вже цього літа.

У середині місяця президент Франції Емманюель Макрон разом з канцлером Німеччини Олафом Шольцом і премʼєром Польщі Дональдом Туском заявив, що французькі та німецькі компанії працюватимуть із Києвом з метою прискорити виробництво озброєнь на території України.