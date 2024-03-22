Перші 10 українських пілотів завершили базову льотну підготовку у Великій Британії
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Ukrainian Air Force / X
Перші 10 українських військових пілотів пройшли льотну школу Королівських військово-повітряних сил Великої Британії.
Про це повідомляється на сайті уряду Британії.
Пілоти пройшли базову льотну, наземну і мовну підготовку. Тепер вони перейдуть до просунутої льотної підготовки, яку проводять Військово-повітряні сили Франції. Потім вони навчаться літати на винищувачах F-16.
- Українські військові пілоти проходять навчання в США, Британії, Франції та Румунії. Очікується, що Україна матиме перші шість винищувачів F-16 та 12 підготовлених пілотів вже влітку 2024 року.
- Загалом винищувачі F-16 погодилися передати Україні чотири країни: Нідерланди (понад 70 машин, частина з яких тренувальні), Данія (19 одиниць), а також Норвегія та Бельгія, які не оголошують точну кількість винищувачів.