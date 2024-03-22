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У «Дії» додали освітні документи

Автор:
Олександра Амру
Дата:

Міністерство цифрової трансформації України / Facebook

У застосунок «Дія» додали освітні документи.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Відтепер у застосунку доступні такі документи:

Для того, щоб документи зʼявилися в «Дії», потрібно лише оновити застосунок. Документи підтягнуться тільки за умови, що вони є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. За словами Федорова, у «Дії» наразі працюють над оновленнями.