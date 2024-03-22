У «Дії» додали освітні документи

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Міністерство цифрової трансформації України / Facebook

У застосунок «Дія» додали освітні документи.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Відтепер у застосунку доступні такі документи:

атестат або свідоцтво про базову загальну середню освіту;

атестат або свідоцтво про повну загальну середню освіту;

свідоцтво про робітничу кваліфікацію;

диплом кваліфікованого робітника;

диплом фахового молодшого бакалавра;

диплом молодшого спеціаліста;

диплом молодшого бакалавра;

диплом бакалавра;

диплом спеціаліста;

диплом магістра;

диплом доктора філософії;

диплом доктора мистецтва.

Для того, щоб документи зʼявилися в «Дії», потрібно лише оновити застосунок. Документи підтягнуться тільки за умови, що вони є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. За словами Федорова, у «Дії» наразі працюють над оновленнями.