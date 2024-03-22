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Повітряні сили ЗСУ: Вночі ППО збила 55 із 63 Shahed і 37 із 88 ракет

Автор:
Костя Андрейковець
Дата:

Російські війська в ніч на 22 березня запустили по Україні 151 ракету і дрон-камікадзе. ППО збила 55 дронів Shahed і 37 ракет, з яких 35 крилатих ракет Х-101/Х-555 і дві авіаційні ракети Х-59.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Усього ворог запустив:

Росіяни в ніч на 22 березня масовано атакували енергетику України. Є влучання в найбільшу гідроелектростанцію — ДніпроГЕС (Запоріжжя). Загрози прориву немає. Також були удари по обʼєктах енергетики в Харкові, Сумській, Дніпропетровській, Полтавській, Львівській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Вінницькій та Одеській областях.