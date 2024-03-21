САП виходить з підпорядкування Офісу генпрокурора і стає самостійною структурою

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Transparency International Ukraine

Віднині Спеціалізована антикорупційна прокуратура розпочинає роботу як самостійний та незалежний орган. До цього САП була підрозділом Офісу генпрокурора.

За процедурою спеціальну прокуратуру ліквідує генпрокурор за поданням керівника САП у триденний строк з дня отримання такого подання. Відтак САП стає окремою юридичною особою публічного права.

Прокурорів та інших працівників САП переводять за їхньою згодою на відповідні посади прокурорів і працівників САП за рішенням керівника структури й відповідно до штатного розпису.

У САП зазначають, що початок функціонування незалежної антикорупційної прокуратури не вплине на розслідування справ, які перебувають у її провадженні, чи підтримання державного обвинувачення в суді у кримінальних провадженнях, які вже слухаються у судових інстанціях.

«Незалежність САП це в першу чергу нові можливості на шляху боротьби з корупцією та перспективи для подолання цього прояву у суспільстві», — йдеться в повідомленні.