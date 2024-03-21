Акторка Марго Роббі продюсуватиме фільм за мотивами гри The Sims
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Відеогру The Sims хочуть екранізувати. До продюсерської команди проєкту долучиться акторка Марго Роббі, відома за ролями у стрічках «Барбі», «Загін самогубців» і «Вавилон».
Про це пише The Hollywood Reporter.
Над проєктом працює продюсерська компанія LuckyChap Entertainment. У 2014 році її заснували Марго Роббі, Том Акерлі та Джозі Макнамара. При цьому LuckyChap — одна з найпопулярніших продюсерських компаній в Голлівуді після успіху стрічки «Барбі», яка стала найкасовішою у 2023 році, і фільму «Солтберн».
Режисеркою кіноадаптації гри стане Кейт Геррон. Раніше вона продюсувала перший сезон серіалу «Локі» на Disney+. У співпраці з Брайоні Редмен Геррон також писатиме сценарій проєкту.
Над кіноадаптацією працюватиме і компанія Electronic Arts, що розробляє гру. Проєкт перебуває на ранній стадії розробки.
- The Sims — це компʼютерна гра-симулятор. У ній гравці грають за аватар, що має змінні риси характеру, навички, цілі й прагнення в житті. У грі потрібно виконувати завдання, з якими стикаються люди в реальному житті, як-от готувати їжу, робити ремонт, будувати стосунки з різними людьми тощо. Це одна з найбільш продаваних франшиз відеоігор усіх часів, яка розійшлася тиражем понад 200 мільйонів копій із моменту появи у 2000 році.