Хусити пообіцяли Москві та Пекіну, що не атакуватимуть їхні кораблі в Червоному морі

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Єменські хусити запевнили уряди Китаю і росії, що не атакуватимуть їхні кораблі в Червоному морі.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними журналістів, нещодавно в Омані відбулися переговори між китайською та російською делегаціями з одного боку та Мохаммедом Абдель Саламом, одним із провідних політичних діячів хуситів, з іншого.

На зустрічі сторони домовилися про те, що судна, повʼязані з Москвою і Пекіном, не матимуть проблем при перетині Червоного моря. Натомість представники КНР і росії пообіцяли підтримувати хуситів у таких організаціях, як Рада безпеки ООН.

«Поки що не зовсім ясно, як буде проявлятися ця підтримка, але вона може включати блокування нових резолюцій проти єменських угруповань», — зазначає Bloomberg.

Представники урядів Китаю і росії, а також хуситів, зокрема Абдель Салам, не надали коментарів із цього приводу.