Стрічка «20 днів у Маріуполі» зʼявилася на українських онлайн-платформах. Де можна переглянути

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Фільм «20 днів у Маріуполі», що здобув премію «Оскар» як найкраща документальна стрічка, офіційно зʼявився на українських онлайн-платформах.

Про це повідомила пресслужба українського кінодистрибʼютора «Артхаус Трафік».

Стрічку можна переглянути на платформах Sweet.TV, Megogo, Київстар ТБ, Takflix і Volia TV. Фільм можна подивитися в українських кінотеатрах — розклад сеансів тут.

Також фільм можна придбати й подивитися на сервісах Amazon, Apple TV і Google Play Movies.

Фільм розповідає про перші тижні бойових дій в Маріуполі під час повномасштабного російського вторгнення. Над фільмом працювали режисер і фотограф Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка і продюсерка й журналістка Василіса Степаненко. Вони стали останніми журналістами, які висвітлювали початок знищення росією Маріуполя — за це всі троє отримали Пулітцерівську премію.