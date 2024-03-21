Австралія приєдналася до Коаліції дронів для України і надаватиме ЗСУ безпілотники
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Австралія приєдналася до Коаліції дронів для України і надаватиме ЗСУ безпілотники.
Про це заявив міністр оборони Австралії Річард Марлес, повідомляє The Guardian.
«Австралія візьме участь у коаліції з розробки безпілотників, яку очолюють Велика Британія і Латвія. Це дійсно важлива можливість для нас продовжувати робити свій внесок у зусилля, спрямовані на те, щоб Україна не відступила від свого курсу і змогла вирішити цей конфлікт на своїх умовах», — заявив міністр оборони країни Річард Марлз.
- Коаліцію дронів створили в лютому 2024 року за результатами засідання Ради Україна — НАТО. Група членів Альянсу має поставити Україні в рамках цієї ініціативи мільйон безпілотників.
- 17 лютого в Міністерстві оборони України офіційно оголосили про початок роботи Коаліції. До неї увійшли Латвія, Велика Британія, Швеція, Данія, Німеччина, Канада, Литва, Естонія, Нідерланди, а тепер і Австралія. Очолюють коаліцію Латвія і Велика Британія.
- 6 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення Сил безпілотних систем як окремого роду військ. Це дозволить війську наростити кількість дронів і безпілотників, упорядкує їхнє застосування в боях і надходження в підрозділи.