Очільник Державного оператора тилу: Поставки харчування і логістику почнуть розділяти з липня

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Арсен Жумаділов, очільник новоствореного Державного оператора тилу, мав пропозицію розділити поставки харчування і логістику, щоб зробити закупівлі більш прозорими. Це відбудеться, але не одразу.

Про це Арсен Жумаділов розповів в інтервʼю «Бабелю».

«На початку цього року ми отримали фідбек від наших колег із ЗСУ і Міноборони, що це занадто докорінна зміна, до якої не всі операційні процеси готові. І, відповідно, давайте рухатися поступово», — сказав він.

Державний оператор тилу вирішив піти назустріч і тому пілотуватиме розділення товарної та логістичної складової у ІІІ кварталі 2024 року (липень, серпень і вересень).

Ті виробники, які з квітня почнуть поставки, все ще забезпечуватимуть і доставку, проте це відбуватиметься тепер інакше.

«Раніше постачальники обслуговували військові частини з привʼязкою до їхньої області та юридичної адреси. І куди б не поїхав цей підрозділ по території України, цей постачальник «їхав» за ними, щоб їжа їхала за солдатами. І виходить дуже дивна карусель по всій країні, де всі колесять один за одним», — нагадав очільник ДОТ.

Наразі військові частини подають заявки на Державного оператора тилу, а він їх розподіляє по постачальниках, які працюють в їхніх областях.

«Якщо ця в/ч має два підрозділи на пункті постійної дислокації в Житомирській області, один у Харківській та один у Полтавській, то ми, відповідно, додаємо заявки цієї в/ч постачальникам, які працюють саме в цих областях», — пояснив Арсен Жумаділов.