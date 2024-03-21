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Парламент у другому читанні ухвалив законопроєкт про пільги військовим

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

Facebook / Ruslan Stefanchuk

Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт № 10313 «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист».

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Законопроєкт підтримали в цілому 296 депутатів. Перед цим комітет доопрацював документ:

Також цей документ передбачає вирішення й інших проблемних питань соцсфери у війську:

Разом з цим законопроєкт передбачає запровадження нових повноважень для державних органів з питань гуманітарної допомоги, що стосуються обовʼязкової перевірки якості гуманітарної допомоги, яку надають Силам оборони. А ще — встановлює відповідальність за відсутність офіційного контролю якості товарів (предметів) гуманітарної допомоги.