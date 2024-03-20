Канада передала Україні $1,5 мільярда — кошти скерують на соціальну допомогу

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Канада передала Україні $1,5 мільярда фінансової допомоги. Ці кошти допоможуть профінансувати дефіцит, зокрема їх направлять на соціальні програми допомоги українцям.

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Канада передала понад $5 мільярдів фінансової допомоги.

«Вдячні канадському народу й уряду, які залишаються нашими надійними союзниками в ці складні часи», — наголосив Шмигаль.