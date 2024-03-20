Канада передала Україні $1,5 мільярда — кошти скерують на соціальну допомогу
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
-
Канада передала Україні $1,5 мільярда фінансової допомоги. Ці кошти допоможуть профінансувати дефіцит, зокрема їх направлять на соціальні програми допомоги українцям.
Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Канада передала понад $5 мільярдів фінансової допомоги.
«Вдячні канадському народу й уряду, які залишаються нашими надійними союзниками в ці складні часи», — наголосив Шмигаль.
- Учора Канада офіційно приєдналася до Коаліції дронів , яку спільно очолюють Латвія та Велика Британія. Серед іншого, ця Коаліція обʼєднує членів UDCG, які працюють над пошуком шляхів збільшення виробництва безпілотників зі спільною метою — доставити в Україну мільйон безпілотників. А ще пообіцяла цієї весни передати понад 800 дронів SkyRanger R70 з автоматизованою навігаційною системою.