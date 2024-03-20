Польща приєдналася до коаліції США з безпеки в Червоному морі

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Mariusz Cieszewski / Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland

Польща приєдналася до Обʼєднаних морських сил (CMF) із захисту безпеки на Червоному морі під керівництвом США.

«Польща приєдналася до Об’єднаних морських сил CMF — найбільшого у світі морського партнерства, спрямованого на захист міжнародного права в районі Перської затоки, Аравійського та Червоного морів», — йдеться в повідомленні Оперативного командування збройних сил Польщі.

У межах домовленостей польська сторона направила двох офіцерів з Центру морських операцій — спеціалістів із цілевказування та протиповітряної оборони, які виконуватимуть функції офіцерів звʼязку в командуванні.

CMF складається зі штабу та пʼяти обʼєднаних оперативних груп, діяльність яких спрямована на боротьбу з тероризмом, запобігання піратству, заохочення регіонального співробітництва і сприяння безпечному морському середовищу.

Військово-морське партнерство підтримує міжнародний порядок, заснований на правилах, забезпечуючи стабільність і безпеку на території площею 3,2 мільйона квадратних миль, що охоплює одні з найважливіших морських шляхів у світі.

CMF, до складу якого входять 42 держави, є найбільшим військово-морським партнерством у світі.