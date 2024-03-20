ЄС виділив Україні перші €4,5 мільярда за програмою Ukraine Facility

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Європейський Союз виділив Україні перший транш у €4,5 мільярда за програмою Ukraine Facility. Впродовж 2024—2027 років за цією програмою ЄС перекаже €50 мільярдів.

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

Лідери Євросоюзу 1 лютого досягли домовленості щодо виділення макрофінансової допомоги Україні на €50 мільярдів. Програма розрахована на чотири роки.

Україна зможе отримувати кошти за дотримання низки передумов: продовження демократичних механізмів, включно з багатопартійною парламентською системою і верховенством права, гарантування поваги до прав людини, зокрема до меншин.

Також у висновках ідеться, що лідери ЄС щороку проводитимуть дебати за програмою, а за два роки вони можуть запропонувати Єврокомісії перегляд усієї багаторічної фінансової рамки.

На початку цього місяця Єврокомісія підтвердила, що Україна отримає перший транш у розмірі €4,5 мільярда в березні, а другий — €1,5 мільярда — надійде у квітні.

Водночас два дні тому премʼєр-міністр Шмигаль повідомив, що Кабінет міністрів України ухвалив план для програми Ukraine Facility. Зокрема йдеться про впровадження європейських підходів до реформи державного управління, боротьби з корупцією, економічних та секторальних реформ у різних галузях. У документі також прописали наскрізні напрями, такі як «зелений» перехід, цифровізація, євроінтеграція.

Якщо Україна реалізує реформи за планом Ukraine Facility, то вже цьогоріч отримає €16 мільярдів.