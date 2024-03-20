Росія майже добудувала військовий порт в окупованій Абхазії

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Росія майже добудувала військовий порт на окупованій частині Грузії, в абхазькому місті Очамчире.

Про це повідомляє грузинський телеканал TV Pirveli.

Аерофотоапарат зафіксував роботи, що зараз тривають в Очамчирі. На кадрах видно інтенсивний рух будівельної техніки, роботи там тривають безперервно.

Також на території порту можна побачити нову будівлю, яку звели, ймовірно, для розміщення працівників, що обслуговуватимуть російський військовий обʼєкт в окупованій Грузії.

Росія ще минулого року заявила, що цьогоріч введе порт в експлуатацію. Мета Москви — якомога швидше поставити російські військові кораблі в порт.

Грузинська сторона побоюється, що рф може втягнути країну у війну, адже якщо російські кораблі швартуватимуться в порту, то це місце стане законною ціллю для атак України.

Лідер руху «За Абхазію» Нукрі Нодіа каже, що уряд Грузії має звернутися до міжнародних партнерів.

«У цьому порту йде відновлювальний процес, згодом — його, безумовно, можуть використовувати у війні проти України, так само цей обʼєкт може стати і українською мішенню. Цей процес спрямований на дестабілізацію в регіоні. Наш уряд має залучити до процесу всіх міжнародних партнерів», — каже Нодіа.