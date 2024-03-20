Голова МЗС: Президент Франції під відправленням військ НАТО в Україну мав на увазі навчання

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Reuters / «Бабель»

Президент Франції Емманюель Макрон під відправленням військ НАТО в Україну мав на увазі навчання.

Про це в інтервʼю La Stampa розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Коли Макрон заговорив про введення військ в Україну, європейські лідери запанікували. Макрон лише хотів сказати, що є можливість навчати українських військових безпосередньо в Україні, а не за її межами, як це відбувається зараз», — сказав Кулеба.

Він зауважив, що Україна ніколи не просила союзників відправляти війська.