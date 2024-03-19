Поляки анонсували масштабний протест на завтра. Участь візьмуть майже 70 тисяч людей
- Автор:
- Олександра Амру
- Дата:
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На середу, 20 березня, поляки анонсували понад 580 акцій протестів. За оцінками, у них візьмуть участь майже 70 тисяч людей.
Про це повідомляє поліція Польщі.
Через оголошений на завтра загальнонаціональний страйк фермерів очікуються серйозні труднощі на дорогах по всій Польщі. Опублікована в інтернеті карта сільськогосподарських блокад включає понад 500 точок, зокрема кілька на під’їзних дорогах до Варшави. Очікується, що аграрії протестуватимуть як на трасах, швидкісних і національних дорогах, так і посеред міст.
Попередньо, поляки вийдуть із мітингами, зокрема, у Варшаві та Мазовії, Кракові, Гданську, Щецині, Кельцях, а також у Сілезькому, Західнопоморському, Люблінському, Любуському, Лодзькому, Вармінсько-Мазурському та Підкарпатському воєводствах.
- Від листопада 2023 року поляки періодично блокують пункти пропуску на кордоні з Україною. Польські перевізники, а потім і фермери з різною тривалістю перешкоджають руху вантажівок, вимагаючи від своєї влади та Євросоюзу поліпшення умов праці та пільг. Вони просять про заборону імпорту сільськогосподарської продукції з України, яка не відповідає нормам ЄС, повернення дозвільної системи для українських перевізників, дотацій на добрива, компенсацій акцизу на пальне, виплат субсидій. А також мають інші вимоги, які до України не мають стосунку.