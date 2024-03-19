Косово передасть Україні мінометні снаряди, бронетехніку й вантажівки
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Flickr / Troels Peter Roland dk
Частково визнана Республіка Косово передасть новий пакет допомоги України — у ньому, зокрема, будуть мінометні снаряди.
Про це заявив міністр оборони Косово Еюп Мачедонсі на 20-й зустрічі у форматі «Рамштайн».
За словами Мачедонсі, перший пакет із вантажівками та бронетехнікою відправлять в Україну вже наступного тижня. Він також наголосив, що Косово продовжить підтримувати Україну у війні проти росії.
Це перша військова допомога Україні, яку відправляє Косово.
- Косово — це частково визнана держава, населена албанцями. Раніше Косово було автономією у складі Сербії, але у 1991 році в окрузі проголосили незалежність і провели референдум. Влада тодішньої Югославії ввела на територію Косова силові загони. Спочатку це була спецоперація, проте в 1998 році в регіоні почалися етнічні чистки — серби знищували албанців. Через це в 1999 році НАТО бомбардувало великі сербські міста, зокрема столицю Белград. Після цього з Косова вивели війська, а регіон перейшов під контроль миротворців ООН.
- У лютому 2008 року парламент Косова одностороннім порядком знову проголошує незалежність, проте Сербія вважає регіон своєю територією. Де-факто регіон не контролюється Белградом і не підпорядковується Сербії.
- Країну визнали майже 100 держав світу. Сербія не визнає незалежності Косова, як і Україна. Також незалежність Косова не визнають пʼять країн-членів ЄС (Кіпр, Греція, Румунія, Словаччина та Іспанія).