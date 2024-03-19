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У monobank зʼявилися нові функції для «Банок»

Автор:
Олександра Амру
Дата:

У цифровому банку monobank розширили можливості для збору коштів у «Банках». Загалом за допомогою «Банок» уже зібрали майже 50 мільярдів гривень, зокрема й на військові потреби України.

Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський.

Що нового зʼявилося в «Банці» останнім часом:

Також Гороховський зазначив, що наступною відкриють можливість прикріпляти звіт у «Банку» після її розбиття. Звіт буде доступний за посиланням на розбиту «Банку».

Співзасновник monobank зауважив, що нова версія стає доступною для всіх поступово, тож деяким користувачам доведеться трохи зачекати, перш ніж оновлення зʼявляться в застосунку.