Україна достроково завершить опалювальний сезон

Новини

Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Через сприятливі погодні умови Україна планує цьогоріч завершити опалювальний сезон достроково — наприкінці березня.

Про це заявив голова НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов.

«Зазвичай опалювальний сезон закінчується 15 квітня, але цього року, зважаючи на плюсову температуру, це відбудеться наприкінці березня», — сказав він.

За його словами, Україна пройшла зиму з газом винятково власного видобутку.

«З 2023 року я можу з гордістю заявити, що Україна більше не імпортує газ ні з росії, ні з Європейського Союзу. Ми є самодостатніми», — сказав голова «Нафтогазу».

При цьому він визнав, що через зменшення чисельності населення та послаблення економіки Україна скоротила споживання.