ГУР та активісти кібератакували росію

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Головне управління розвідки разом з активістами групи ВО Team кібератакували російські державні й приватні структури.

Про це пише пресслужба ГУР МО.

Ось результати кібератак з 11 до 18 березня:

атакували ресурси ПАТ «Ростелеком», вивели з ладу комунікаційне обладнання Забайкальського та Красноярського краю рф;

отримали доступ до системи електронного документообігу «Уряду Бєлгородської області», зробили фейкові розсилки 12 тисячам місцевих чиновників;

атакували та вивели з ладу комунікаційне обладнання ТОВ «Бєлзнак»;

атакували та знищили інформаційні ресурси «Муніципальної бюджетної установи Старооскольского міського багатогалузевого виробничого обʼєднання комунального господарства»;

атакували та знищили інфраструктуру ЗАТ «Томмолоко»;

захопили та знищили серверну інфраструктуру разом з резервними копіями хостинг-провайдера 1Gb.ru та десятків тисяч вебсайтів, які він обслуговував;

вивели з ладу понад 40 мережевих пристроїв Mikrotik у «Центрі управління міським автоелектротранспортом» у Новосибірську.

Збитки можуть обчислюватися сотнями тисяч доларів.