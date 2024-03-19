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ГУР та активісти кібератакували росію

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

Pixabay

Головне управління розвідки разом з активістами групи ВО Team кібератакували російські державні й приватні структури.

Про це пише пресслужба ГУР МО.

Ось результати кібератак з 11 до 18 березня:

Збитки можуть обчислюватися сотнями тисяч доларів.