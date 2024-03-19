Росіяни у три рази збільшили інтенсивність обстрілів Сумщини цього року

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Російські війська суттєво збільшили інтенсивність обстрілів Сумської області. За останні 2,5 місяця вона зросла у три рази.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Володимир Артюх.

За його словами, у прикордонних населених пунктах знищено від 40% до 50% житлового фонду. Найпотужніших ударів завдає авіація, яка скидає керовані авіаційні бомби (КАБи). За останній тиждень було 111 таких атак.

Правоохоронці тільки за минулу добу зафіксували 274 удари по області. Пошкоджені приватні будинки, три багатоповерхівки, господарське приміщення, магазин та гараж.

Наразі з прикордоння триває евакуація місцевих мешканців. Поліцейські вивозять з прикордонних населених пунктів Охтирського району людей у більш безпечні місця. По допомогу в евакуації можна звернутися на лінію 102.

Окрім обстрілів, на Сумщині спостерігається найбільша активність диверсійно-розвідувальних груп. Людей постійно закликають евакуюватися.