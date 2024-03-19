Молдова й Естонія висилають по співробітнику російського посольства

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Молдова та Естонія висилають по одному співробітнику російських посольств. Вони оголосили їх персонами нон грата.

Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой повідомив, що російського посла Олега Васнєцова викликали до відомства, де молдовська сторона висловила протест проти проведення росією президентських виборів у Придністровському регіоні, попри те що Молдова цього не дозволяла.

«Дипломата оголосили персоною нон грата», — написав міністр.

Міністерство закордонних справ Естонії тим часом викликало тимчасового повіреного у справах російського посольства і вручило йому дипломатичну ноту про те, що він тепер є персоною нон грата, передає Postimees.

«Естонія не має наміру терпіти дії росії, спрямовані проти нашої незалежності та суверенітету, і вважає за необхідне висловити це дуже чітко. Гібридні операції, які координує російська спецслужба проти безпеки Естонської Республіки, мають бути припинені», — заявив представник МЗС.