Ілон Маск вважає корисним для інвесторів Tesla те, що він вживає кетамін
- Автор:
- Ліза Бровко
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Getty Images / «Бабель»
Генеральний директор Tesla Ілон Маск заявив про користь для інвесторів від того, що він вживає кетамін.
Про це він сказав в інтервʼю з колишнім ведучим CNN Доном Лемоном.
За словами Маска, препарат допомагає йому керувати «негативним хімічним станом у моїх мізках», схожим на депресію. Кетамін «виводить людину з негативного настрою», каже він.
«З точки зору Уолл-стріт, головне — це реалізація», — сказав він і додав, що компанія Tesla коштує стільки ж, скільки решта автомобільної промисловості разом узята.
Ілон Маск зазначив, що має рецепт від лікаря на кетамін і бере «невелику кількість препарату раз на два тижні».
Коли його запитали, у якому стані він пише свої публікації на X, то мільярдер відповів, що «майже завжди» тверезий, коли робить пости рано-вранці чи пізно вночі.
«Якщо ви використовуєте занадто багато кетаміну, ви не можете справді виконувати роботу. У мене багато роботи, я зазвичай працюю 16 годин на день... Тому в мене насправді немає ситуації, коли я міг би бути «без розуму» протягом тривалого періоду часу», — додав Маск.
Він вважає свою депресію генетичною і не вірить, що вживання кетаміну вплине на його компанії чи їхні державні контракти.
- У січні The Wall Street Journal писала, що Ілон Маск вживає ЛСД, кокаїн, екстазі, седум, марихуану і кетамін. Це відбувалося на приватних вечірках по всьому світу, де учасники підписували угоди про нерозголошення або віддавали свої телефони, щоб потрапити на захід. Вживання наркотиків занепокоїло членів правління і топменеджмент компаній, дотичних до Ілона Маска.
- Пізніше WSJ випустила нове розслідування й зʼясувала, що члени правління Tesla і SpaceX не тільки знали про вживання наркотиків Ілоном Маском, а ще й робили це з ним, аби зберегти свої статус і гроші, залишаючись «наближеними».