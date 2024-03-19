Окупанти вдарили ракетами по Селидовому. В області за добу одна загибла і пʼятеро травмованих
- Автор:
- Софія Телішевська
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Російські війська вночі 19 березня вдарили двома ракетами С-300 по місту Селидове на Донеччині. Поранення отримали чотири людини.
Про це повідомляє міська військова адміністрація та обласна прокуратура.
За інформацією слідства, близько 02:30 російська армія атакувала приватний сектор населеного пункту.
Постраждали три жінки віком 64, 65 й 82 роки, а також 58-річний чоловік. Пораненим з мінно-вибуховими травмами, забоями, струсом головного мозку й переламами ребер надали невідкладну медичну допомогу.
У місті пошкоджено щонайменше 24 будинки та чотири автомобілі.
Також за минулу добу в Очеретиному Донецької області через російські обстріли загинула одна людина, а інша дістала поранення.
- Вночі проти 12 березня росіяни випустили шість ракет по Селидовому. Одна ракета влучила по території житлового кварталу. Внаслідок атаки росіян пошкоджено щонайменше 18 приватних та 14 багатоповерхових будинків.