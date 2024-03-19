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У Мінветеранів розповіли, кого ховатимуть на Національному військовому меморіальному кладовищі

Автор:
Ліза Бровко
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Міністерство у справах ветеранів розʼяснило, кого матимуть право поховати на Національному військовому меморіальному кладовищі.

Про це пише пресслужба.

Насамперед там можна проводити поховання військовослужбовців, які захищали незалежність України, брали участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, повні кавалери ордена Богдана Хмельницького, ордена «За мужність», ордена княгині Ольги, Герої України, яким з 2014 року вручили орден «Золота Зірка».

Також право мають ветерани війни, серед яких:

На Національному військовому меморіальному кладовищі можуть ще перепоховати видатних борців за незалежність України XX століття.

Якщо людина має право бути похованою на НВМК, але урна з її прахом перебуває в колумбарній ніші на інших кладовищах, її можуть перенести до колумбарію на Національному військовому меморіальному кладовищі.

Загалом право на поховання на цьому кладовищі регулюється частиною першою статті 15-1 Закону України «Про поховання та похоронну справу».