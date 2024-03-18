На Херсонщині троє чоловіків загинули, коли намагалися самостійно розібрати дрон
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Guille . / Flickr
У селі Львове на Бериславщині, що в Херсонський області, загинули троє чоловіків — вони намагалися самостійно розібрати FPV-дрон, який знайшли на подвірʼї. У дроні здетонувала бойова частина.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Чоловікам було 45, 55 і 67 років. Вони отримали тяжкі поранення і померли дорогою до лікарні. В ОВА наголосили, що з підозрілими предметами треба бути вкрай обережними і не підбирати їх. Треба відійти від предмета на безпечну відстань, а потім викликати рятувальників або поліцію.
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