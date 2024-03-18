Війська Ізраїлю провели операцію в лікарні Аль-Шифа — найбільшого шпиталю в секторі Гази. Вбито десятки бойовиків

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Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) в ніч на 18 березня розпочала операцію навколо лікарні Аль-Шифа — найбільшого шпиталю в секторі Гази. Вранці навколо шпиталю і в його комплексах точилися бої з бойовиками ХАМАС.

Про це повідомляють пресслужба ЦАХАЛ і The Times of Israel.

ЦАХАЛ перед операцією заявив, що шпиталь використовують високопосадові терористи ХАМАС для проведення своїх операцій. Вчора, 17 березня, групу ізраїльських бійців обстріляли з його вікон. Цей момент потрапив на відео. Очевидці повідомляли, що шпиталь оточили танки.

ХАМАС відкидав усі звинувачення і заявляв про геноцид і етнічні чистки. Рух вимагав від Міжнародного комітету Червоного Хреста і Всесвітньої організації охорони здоровʼя захистити лікарні Гази.

Після операції ЦАХАЛ показав кілька відео боїв в комплексах шпиталю. На них бійці 13-ї флотилії («Шаєтет 13») вступили в бій з бойовиками. Речник ЦАХАЛ Даніель Хагарі заявив, що в шпиталі вбили 20 озброєних бойовиків, 20 бойовиків ліквідували навколо будівлі, а понад 200 палестинців затримали — їх підозрюють у звʼязках з ХАМАС.

Військові у шпиталі знайшли зброю, велику кількість готівки, символіку ХАМАС і бойовиків «Ісламський джихад».

Також у місті Газа ізраїльські війська ліквідували високопосадового командира ХАМАС Фаіка Мабхуха. Він був головою оперативного управління внутрішньої безпеки ХАМАС.