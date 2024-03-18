Україна повернула ще три родини разом з дітьми з окупованих територій

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В Україну з окупованих частин Запорізької та Донецької областей змогли повернутися ще три родини разом з дітьми.

Про це пише омбудсмен Дмитро Лубінець.

Одна сім’я, що змогла виїхати разом із трирічним малюком, мешкала в Енергодарі, на Запоріжжі. Дорослі працювали на Запорізькій АЕС. Після відмови співпрацювати з російською владою окупанти почали погрожувати і залякувати родину, застосовувати фізичне насилля, допитувати та затримувати.

Також виїхала мама з 8-річним сином — вони переховувалися в дідуся й бабусі. Дитина навчалася онлайн в українській школі, однак одного разу в будинок з обшуком прийшли росіяни. У кімнату, де дитина вчилась і були розкладені книжки українською мовою, росіяни не зайшли.

А от 9-річний хлопчик із Донеччини змушений був навчатися російською. Однак за власним бажанням онлайн навчався в українській школі. Мамі школяра наполегливо «пропонували» відправити дитину «на відпочинок» у Татарстан. Однак жінка постійно писала відмови, адже знала про випадки, коли діти не поверталися з подібних «відпочинків».

Зараз усі ці родини в Україні, у безпеці. Діти можуть здобувати освіту рідною мовою і не ховатися. З родинами вже поспілкувалися правоохоронні органи, щоб встановити, які злочини вчиняли окупанти. Також усім повернутим запропонували безкоштовну психологічну і медичну допомогу.