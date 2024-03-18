В Україні ухвалили план для Ukraine Facility. Це потрібно для отримання €50 млрд від ЄС

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Кабінет міністрів ухвалив план для програми Ukraine Facility, який є основою надання чотирирічної фінансової підтримки від Євросоюзу на €50 мільярдів.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

У план включили структурні реформи, яким відповідають понад 100 квартальних індикаторів. Серед них — європейські підходи до реформи державного управління, до боротьби з корупцією, до економічних та секторальних реформ в різних сферах.

У документі також прописали наскрізні напрями, такі як «зелений» перехід, цифровізація, євроінтеграція.

План розробляли з європейськими партнерами, щоб наблизити членство України в ЄС. Незабаром його передадуть на розгляд Єврокомісії.

Якщо Україна реалізує реформи за планом Ukraine Facility, то цьогоріч отримає €16 мільярдів.

€50 мільярдів для України

Лідери ЄС 1 лютого досягли домовленості щодо виділення макрофінансової допомоги Україні на €50 мільярдів. Програма розрахована на чотири роки. Україна зможе отримувати кошти за дотримання низки передумов: продовження демократичних механізмів, включно з багатопартійною парламентською системою і верховенством права, гарантування поваги до прав людини, зокрема меншин.

Також у висновках ідеться, що лідери ЄС щороку проводитимуть дебати за програмою, а за два роки вони можуть запропонувати Єврокомісії перегляд усієї багаторічної фінансової рамки.