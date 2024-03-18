Китай розглядає участь в українському Саміті миру в Швейцарії

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Китай розглядає можливість участі в першому інавгураційному Саміті миру України, який відбудеться у Швейцарії.

Про це повідомив посол КНР у Швейцарії Ван Шіхтін в інтервʼю газеті Neue Zuercher Zeitung.

За його словами, китайська сторона уважно стежить за планами щодо переговорів і «розглядає можливість участі».

«Китай виступає за сприяння мирним переговорам... І ми також представили стратегію політичного припинення конфлікту: необхідно поважати територіальний суверенітет усіх країн і дотримуватись Статуту ООН. Усі сторони повинні працювати над припиненням війни. Ми повинні запобігти погіршенню кризи або навіть виходу її з-під контролю», — заявив посол.

Водночас він додав, що санкції проти росії «не можуть припинити конфлікт, а лише створюють нові проблеми».

На запитання журналіста про те, чи надає Китай військову підтримку росії, Ван Шіхтін відповів: «КНР не продає летальну зброю регіонам конфлікту та залученим сторонам».

Саміт миру

Україна навесні планує провести перший інавгураційний Саміт миру у Швейцарії. Там обговорюватиметься, зокрема, Формула миру для закінчення війни. Володимир Зеленський застеріг проти того, щоб інші країни навʼязували Україні «будь-які формати перемовин» із росією.

Тим часом керівник Офісу президента Андрій Єрмак сказав, що на другий Саміт, який відбуватиметься не в Європі, можуть запросити представників росії, де «їм буде представлений цей план [миру] — на випадок, якщо той, хто на цей момент представлятиме країну-агресора, справді захоче припинити цю війну».