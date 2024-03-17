У центрі Києва пройшла акція на підтримку військовополонених

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У Києві біля Національного академічного театру опери та балету пройшла акція на підтримку військовополонених. Українці вийшли на черговий мітинг з плакатами «Поки ти мовчиш, їх катують», «Третя весна у полоні», «Стань їх голосом», «Борись за них, як вони боролись за тебе», «Полон вбиває» та іншими.

Також біля Оперного театру відбувся перфоманс, присвячений другій річниці бомбардування драмтеатру в центрі Маріуполя. Перед будівлею в столиці також написали «Дети» — це той самий напис, який у 2022 році не зупинив окупантів перед тим, щоб скидати бомби на Донецький академічний обласний драматичний театр.

Організаторами акції виступили родини військовополонених Маріупольського гарнізону.