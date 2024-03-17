Росіяни обстріляли Миколаїв балістикою — пʼятеро людей постраждали

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Wikipedia / «Бабель»

Російські війська вдень 17 березня обстріляли Миколаїв з установок, що розташовані на території тимчасово окупованого Криму. О 14:01 в місті був перший приліт ракет, а через 7 хвилин наступний.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що від удару постраждали пʼятеро людей.

Мер міста Олександр Сєнкевич каже, що наразі пошкоджено багато приватних будинків та квартир — у помешканнях повилітали вікна та дахи, понівечені також автівки.

«Більш детальні цифри повідомлю після того, як обстежимо район прильотів», — уточнив Сєнкевич.