На Сумщині оборонці відбили три російські ДРГ

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У Сумській області прикордонники спільно з бійцями Сил оборони завадили трьом російським диверсійно-розвідувальним групам пробратися вглиб України.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі.

У першому випадку атаки росіян прикордонники виявили кількох з них, які рухалися з території росії. По диверсантах відкрили вогонь на ураження. Відбувся стрілецький бій.

У двох інших випадках прикордонники разом із військовими ЗСУ завчасно виявили ворожі ДРГ та відкрили вогонь на ураження.

Для посилення напрямків, на яких заходили диверсійно-розвідуальні групи з росії, туди висунулися резерви підрозділів ДПСУ, Нацгвардії та ЗСУ, залучали артилерійський та мінометний розрахунки.

Вранці Генеральний штаб ЗСУ повідомляв про те, що дві спроби проникнення ДРГ окупантів були в районах населених пунктів Стара Гута та Бруски Сумської області.