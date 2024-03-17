Помер політик Геннадій Москаль
- Автор:
- Ліза Бровко
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Український політик Геннадій Москаль помер у віці 73 років після боротьби з важкою хворобою.
Про це повідомив народний депутат Микола Княжицький.
«Після важкої хвороби помер Геннадій Москаль. Вічна памʼять. Співчуття родині. Він обіймав багато державних посад, був справжнім патріотом і людиною талановитою», — написав він.
Геннадій Москаль — це колишній голова Закарпатської обласної державної адміністрації, народний депутат від фракції партії «Батьківщина», перший заступник голови комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, член політичної партії «Фронт змін».