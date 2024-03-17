Сили ППО вночі збили 14 ударних дронів. Є влучання на Одещині

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У ніч на 17 березня російські окупанти ударили пʼятьма зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині та Донеччині, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівщині. Разом з цим росіяни запустили з Криму 16 ударних безпілотників Shahed.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Відбивали російську атаку зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Їм вдалося збити 14 безпілотників у межах Одеської області.

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На Одещину безпілотники заходили з акваторії Чорного моря та маневрували між житловими будинками і промисловими кварталами Одеси. Були влучання — пошкоджено два законсервованих агропідприємства. Там зайнялися пожежі, рятувальники їх загасили. Люди не постраждали.