Латвія почала розслідування проти депутатки Європарламенту Тетяни Жданок. Її підозрюють у звʼязках з ФСБ

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Служба державної безпеки Латвії розпочала кримінальний процес проти депутатки Європейського парламенту Тетяни Жданок з латвійської партії «Російський союз Латвії». Її підозрюють у співпраці зі спецслужбами рф.

Про це повідомляє Delfi.

Наприкінці січня видання The Insider опублікувало розслідування, в якому стверджувало, що депутатку Європейського парламенту від Латвії Тетяну Жданок ще у 2004 році завербувала російська ФСБ. Журналісти отримали листування депутатки з імовірним російським агентом, з яким Жданок координувала свої дії.

Сама Жданок у відповідь на розслідування заявила, що ніколи не співпрацювала з російськими агентами. Крім того, вона сказала, що «залякати її не вдасться» і що вона продовжить використовувати Європарламент для «боротьби з неофашизмом».

Мандат Жданок як депутата Європарламенту спливає цього року. Раніше її виключили з європейської фракції «Зелених» за відмову засудити вторгнення в Україну.

Одразу після публікації журналістського розслідування Служба держбезпеки повідомила, що проведе оцінку оприлюдненої в ЗМІ інформації про можливе співробітництво Жданок із російськими спецслужбами. Європарламент тоді ж розпочав розслідування проти депутатки. Кримінальний процес проти Жданок Служба держбезпеки Латвії розпочала 22 лютого.

У коментарі центру журналістських розслідувань Re:Baltica Служба держбезпеки зазначила, що закон передбачає відповідальність за допомогу іноземній державі у спрямованій проти Латвії діяльності лише з 2016 року і застосувати його заднім числом не можна. Водночас Служба держбезпеки оцінюватиме один з електронних листів Жданок, датований 2017 роком, коли відповідальність уже передбачена.