Cім’я загиблої української журналістки Олександри Кувшинової подала позов проти Fox News

Новини

Батьки української журналістки та фіксерки Олександри Кувшинової подали позов проти американської телекомпанії Fox News. Дівчина загинула під час підготовки репортажу в селі Горенка, що на околиці Києва.

У позові до Верховного суду штату Нью-Йорк рідні загиблої звинувачують Fox News у недбалості. Крім Олександри, тоді загинув оператор телеканалу, громадянин Ірландії П’єр Закжевський.

У позові стверджується, що Fox News спрямувала групу журналістів у зону активних бойових дій, попри численні попередження від місцевих чиновників і консультанта з безпеки, який радив їм цього не робити.

Також сімʼя Кувшинової звинувачує американську телекомпанію та її кореспондента Бенджаміна Холла, який того дня отримав важкі поранення, у спотворенні обставин загибелі журналістки.

У відповідь на запит Business Insider у телекомпанії Fox News повідомили, що розуміють горе сім’ї, але «шанобливо захищатимуться від неточних претензій у цьому позові».

Після загибелі доньки, як розповів батько українки, компанія Fox запропонувала йому компенсацію, яка покривала заборгованість із зарплати, страхування життя та витрати на поховання, але змусила його підписати документ про відмову від усіх претензій до компанії. У позові зазначається, що чоловік не мав уявлення про договірні поступки, на які він йшов. Таку саму угоду змусили підписати вдову Закжевські — в обмін на страхові відшкодування та виплати на поховання.

Як повідомляє National Public Radio, згідно з документом, співробітники Fox намагались перекласти провину на Шейна Томсона та поширювали чутки, що він зловживав алкоголем. Через усе це Томсон намагався вчинити самогубство.

«Настав час, щоб Fox розповіла правду, гарну чи погану, і розібралася з наслідками. Найважливіше для Кувшинових, коли вони думають про свою доньку, щоб це ні з ким більше ніколи не повторилося», — заявив адвокат родини Стівен Хамфріс.

Окрім цього, подружжя Кувшинових стверджує, що компанія Fox маскувала свої дії та брехала в наступних заявах, щоб ввести в оману родини журналістів і громадськість. Зокрема, вони звинувачують компанію в поширенні неправдивих свідчень через розповіді Голла в його мемуарах «Врятований: місія військового репортера з повернення додому» (Saved: A War Reporter’s Mission to Make It Home). Книжку випустило видавництво HarperCollins, що, як і телеканал Fox News, входить до складу медіакорпорації News Corporation. Сам Голл теж є відповідачем у справі.

«Фактичні обставини смерті Саші, які суперечать офіційним твердженням Fox, Бена Голла і HarperCollins, були розкриті лише через два роки після розслідування їхніми адвокатами. Нову інформацію та нові протиріччя виявляють досі», — зауважується в позові. Fox News Media заперечує звинувачення.