Росіяни не полишають спроб вибити ЗСУ з плацдармів на лівобережжі Херсонщини
- Автор:
- Софія Телішевська
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Упродовж минулої доби сталося 78 бойових зіткнень між Силами оборони та російськими окупантами. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
На Купʼянському напрямку українські військові відбили три атаки противника в районах населених пунктів Синьківка і Табаївка Харківської області, там ворог намагався покращити своє тактичне положення.
На Лиманському напрямку ЗСУ відбили девʼять атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Терни й Роздолівка Донецької області, де окупанти за підтримки авіації намагалися прорвати оборону українських військ.
На Бахмутському напрямку — три атаки противника в районах населених пунктів Андріївка і Кліщіївка Донецької області.
На Авдіївському напрямку — 26 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке та Первомайське.
На Новопавлівському напрямку сили оборони й далі стримують ворога в районах Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки, там ворог за підтримки авіації 24 рази намагався прорвати оборону ЗСУ.
На Оріхівському напрямку окупанти сім разів атакували позиції українських військових у районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької.
На Херсонському напрямку ворог не полишає спроб вибити підрозділи ЗСУ з плацдармів на лівобережжі Дніпра. За добу противник тричі безрезультатно штурмував позиції українських військ.
Водночас Сили оборони й далі активними діями завдають окупаційним військам втрат у живій силі й техніці та виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення.
- Росія розвʼязала війну проти України у 2014 році, коли окупувала Крим і частини Донецької та Луганської областей. 24 лютого 2022 року окупанти почали повномасштабне вторгнення в Україну з північного, східного і південного напрямків.
- У квітні 2022 року Сили оборони вигнали окупантів із північних областей України, восени деокупували частини Херсонської, Миколаївської та Харківської областей. 5 червня 2023 року в Міноборони України заявили, що на деяких напрямках Сили оборони перейшли до наступальних дій. Пізніше були повідомлення про деокупацію населених пунктів на сході й півдні. У жовтні 2023 року окупанти пішли в наступ на Авдіївку. 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про рішення вивести Сили оборони України з Авдіївки.