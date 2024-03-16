Росіяни не полишають спроб вибити ЗСУ з плацдармів на лівобережжі Херсонщини

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Упродовж минулої доби сталося 78 бойових зіткнень між Силами оборони та російськими окупантами. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

На Купʼянському напрямку українські військові відбили три атаки противника в районах населених пунктів Синьківка і Табаївка Харківської області, там ворог намагався покращити своє тактичне положення.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили девʼять атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Терни й Роздолівка Донецької області, де окупанти за підтримки авіації намагалися прорвати оборону українських військ.

На Бахмутському напрямку — три атаки противника в районах населених пунктів Андріївка і Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку — 26 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке та Первомайське.

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На Новопавлівському напрямку сили оборони й далі стримують ворога в районах Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки, там ворог за підтримки авіації 24 рази намагався прорвати оборону ЗСУ.

На Оріхівському напрямку окупанти сім разів атакували позиції українських військових у районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької.

На Херсонському напрямку ворог не полишає спроб вибити підрозділи ЗСУ з плацдармів на лівобережжі Дніпра. За добу противник тричі безрезультатно штурмував позиції українських військ.

Водночас Сили оборони й далі активними діями завдають окупаційним військам втрат у живій силі й техніці та виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення.