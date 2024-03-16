МЗС Фінляндії закликає Захід не відкидати ідею розташування військ в Україні — на випадок критичної ситуації

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Puolustusvoimat - Försvarsmakten - The Finnish Defence Forces / Youtube

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен вважає, що західні країни, зокрема США, не повинні повністю відкидати ідею відправити свої війська до України, якщо ситуація там погіршиться. Утім, наразі Фінляндія це не обговорює, передає видання Politico.

«Важливо, щоб ми не виключали все в довгостроковій перспективі, тому що ми ніколи не знаємо, наскільки серйозною буде ситуація. Але позиція Фінляндії чітка: ми зараз не надсилаємо війська і не хочемо це обговорювати», — сказала вона.

За словами Валтонен, найважливіше зараз те, що партнери України продовжують надсилати їй допомогу. Також вона вказала, що Фінляндія витратила понад 0,6% валового внутрішнього продукту на підтримку Києва.

«Багато європейських країн могли б зробити набагато більше», — зауважила вона.