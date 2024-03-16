МЗС Фінляндії закликає Захід не відкидати ідею розташування військ в Україні — на випадок критичної ситуації
- Автор:
- Софія Телішевська
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Puolustusvoimat - Försvarsmakten - The Finnish Defence Forces / Youtube
Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен вважає, що західні країни, зокрема США, не повинні повністю відкидати ідею відправити свої війська до України, якщо ситуація там погіршиться. Утім, наразі Фінляндія це не обговорює, передає видання Politico.
«Важливо, щоб ми не виключали все в довгостроковій перспективі, тому що ми ніколи не знаємо, наскільки серйозною буде ситуація. Але позиція Фінляндії чітка: ми зараз не надсилаємо війська і не хочемо це обговорювати», — сказала вона.
За словами Валтонен, найважливіше зараз те, що партнери України продовжують надсилати їй допомогу. Також вона вказала, що Фінляндія витратила понад 0,6% валового внутрішнього продукту на підтримку Києва.
«Багато європейських країн могли б зробити набагато більше», — зауважила вона.
- 26 лютого після саміту лідерів 25 країн Європи, США і Канади, скликаного в Парижі для обговорення допомоги Україні, Макрон заявив, що Париж робитиме все можливе для підтримки Києва.
- Журналісти запитали у Макрона, що означають його слова про те, що партнери готові робити задля підтримки Києва «все можливе». На це французький президент відповів, що нічого не виключає, навіть розгортання наземних військ, зокрема французьких. Однак Макрон одразу ж уточнив, що це все ще теоретична дискусія. За його словами, серед лідерів держав, які зібралися в Парижі на саміт, «немає консенсусу» з цього питання.