Ізраїль схвалив плани наступу на Рафах
- Автор:
- Ліза Бровко
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Getty Images / «Бабель»
В офісі премʼєр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу схвалили військові оперативні плани для наступу на місто Рафах на півдні Гази. Водночас Ізраїль відправить делегацію до Катару для продовження переговорів про потенційне перемир’я, хоч і відхилив останні вимоги ХАМАС щодо угоди про звільнення заручників, називаючи їх «абсурдними».
Про це пише The Times of Israel.
На засіданні військового кабінету Ізраїлю йшлося, що Рафах залишається останнім великим оплотом ХАМАС у секторі Гази, і тому наступ «необхідний для досягнення цілей війни».
План наступу занепокоїв міжнародну спільноту, зокрема в США та Єгипті, адже в Рафасі перебуває понад мільйон переміщених палестинців. Ізраїль заявив, що планує евакуювати і захистити цивільне населення.
Ізраїль і ХАМАС тижнями намагалися досягти угоди, але кожна зі сторін звинувачувала одна одну в саботажі переговорів і необґрунтованих вимогах. В Ізраїлі стверджують, що не погодяться на жодну угоду, що передбачає остаточне припинення війни, оскільки ХАМАС досі перебуває при владі. ХАМАС вимагає припинити війну і вивести всі війська ЦАХАЛ з Гази замість шеститижневої паузи та часткового виведення, на які Ізраїль уже погодився.
- Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривають із 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання здійснили масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни, убили сотні мирних жителів і захопили заручників. Зараз у полоні ХАМАС перебувають понад 130 людей — більшість з них ізраїльтяни, проте є й іноземці.
- Єгипет погрожує призупинити дію мирного договору з Ізраїлем, якщо той почне наступ на місто Рафах у секторі Гази. У Єгипті попереджають, що бойові дії в цьому місті призведуть до гуманітарної катастрофи, адже закриється основний маршрут постачання допомоги на територію Гази.