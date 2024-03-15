Кількість жертв від ракетної атаки по Одесі зросла до 20
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Пресслужба ДСНС
В Одесі кількість жертв російського ракетного удару зросла — загинули 20 людей. Ще 73 людини поранені.
Про це повідомила ДСНС.
Серед жертв і постраждалих — місцеві мешканці, медики й співробітники ДСНС. Другий обстріл стався, коли екстрені служби надавали допомогу постраждалим від першого удару.
У Силах оборони півдня повідомили, що росіяни запустили по Одесі з тимчасово окупованого Криму балістичні ракети «Іскандер-М».
У місті зруйновані триповерхова будівля, рекреаційний оʼбєкт, пошкоджені щонайменше 10 приватних будинків, станція техобслуговування, газопровід низького тиску, автівки швидкої допомоги і пожежно-рятувальні автомобілі.
- 15 березня Повітряні сили ЗСУ об 11:04 повідомили, що в бік Одеси летить російська ракета. Через 13 хвилин ПС повідомили про загрозу балістики для південних областей і закликали не ігнорувати тривогу. У цей час в місті пролунали вибухи. В Одесі оголосять жалобу.