Кількість жертв від ракетної атаки по Одесі зросла до 20

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Пресслужба ДСНС

В Одесі кількість жертв російського ракетного удару зросла — загинули 20 людей. Ще 73 людини поранені.

Про це повідомила ДСНС.

Серед жертв і постраждалих — місцеві мешканці, медики й співробітники ДСНС. Другий обстріл стався, коли екстрені служби надавали допомогу постраждалим від першого удару.

У Силах оборони півдня повідомили, що росіяни запустили по Одесі з тимчасово окупованого Криму балістичні ракети «Іскандер-М».

У місті зруйновані триповерхова будівля, рекреаційний оʼбєкт, пошкоджені щонайменше 10 приватних будинків, станція техобслуговування, газопровід низького тиску, автівки швидкої допомоги і пожежно-рятувальні автомобілі.