Лідери Франції, Німеччини й Польщі домовилися збільшити підтримку України

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що доходи від заморожених російських активів спрямують на закупівлю зброї для України.

Про це він сказав під час зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном і премʼєр-міністром Польщі Дональдом Туском у Берліні, передає агентство PAP.

«Відтепер ми будемо купувати більше зброї для України у всьому світі. Ми розширюватимемо виробництво військової техніки також і за рахунок співпраці з партнерами в Україні», — додав німецький канцлер.

Тим часом польський премʼєр Дональд Туск зазначив, що на зустрічі сторони говорили про безпеку європейського континенту в контексті війни росії проти України, і додав, що допомога Україні має бути негайною.

«Ми продовжуватимемо підтримувати Україну та український народ стільки, скільки буде потрібно. Ми ніколи не виступатимемо з ініціативами, які призведуть до ескалації», — додав французький президент.

Олаф Шольц підсумував зустріч тим, що всі троє лідерів держав домовилися надавати ще більшу підтримку Україні.

Що там із замороженими російськими активами?

Наразі Європейська комісія готує план арешту прибутків, повʼязаних із санкціями проти росії, отриманих центральним депозитарієм цінних паперів Euroclear. Єврокомісія представить свою пропозицію до саміту лідерів ЄС наступного тижня. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликає використати гроші на військову підтримку Україні, а не на повоєнну реконструкцію. Якщо держави-члени ЄС схвалять план, то перший грошовий транш Україна може отримати вже в липні. Проти такої ініціативи виступають Мальта, Люксембург і Угорщина

ЄС від початку війни в Україні заморозив активи російського Центрального банку на понад €200 мільярдів. Наразі Сполучені Штати та Європейський Союз шукають юридичні можливості, щоб використати всі $300 мільярдів заморожених російських активів на користь України.