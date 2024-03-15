В Одесі кількість жертв російського ракетного удару зросла до 16
- Автор:
- Ліза Бровко
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В Одесі кількість жертв російського ракетного удару зросла — загинули 16 людей. Ще 55 людей поранені, їх госпіталізували перебувають у лікарні.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Серед загиблих місцеві жителі, медик і рятувальник, серед постраждалих також є вісім співробітників ДСНС.
На місці події працюють психологи ДСНС і Нацполіції, надають психологічну допомогу людям.
Пізніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко додав, що є втрати й серед поліцейських, а загалом постраждали 73 людини.
У Силах оборони півдня повідомили, що росіяни запустили по Одесі з тимчасово окупованого Криму балістичні ракети «Іскандер-М».
У місті зруйновані триповерхова будівля, рекреаційний оʼбєкт, пошкоджені щонайменше 10 приватних будинків, станція техобслуговування, газопровід низького тиску, автівки швидкої допомоги та пожежно-рятувальні автомобілі.
- 15 березня Повітряні сили ЗСУ об 11:04 повідомили, що в бік Одеси летить російська ракета. Через 13 хвилин ПС повідомили про загрозу балістики для південних областей та закликали не ігнорувати тривогу. У цей час в місті пролунали вибухи. В Одесі оголосять жалобу.