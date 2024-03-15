Удар по Одесі: Окупанти били ракетами «Іскандер-М»

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Російські окупанти атакували Одесу 15 березня балістичними ракетами «Іскандер-М», які випустили з тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомили Сили оборони півдня.

Через ракетну атаку зруйнована триповерхова будівля, рекреаційний обʼєкт, пошкоджені щонайменше 10 приватних будинків, станція техобслуговування, газопровід низького тиску, автівки швидкої допомоги та пожежно-рятувальні автомобілі.

Рятувальники ліквідували пожежу й тепер розбирають завали.

Цього дня від удару росіян загинули 14 людей, серед яких мешканці району, медик і рятувальник. Ще 46 людей поранені.