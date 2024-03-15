Ракетний удар по Одесі: Кількість загиблих зросла до 14, понад 40 людей поранені
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Кількість загиблих в Одесі через російський ракетний удар зросла до 8 людей. Серед загиблих один фельдшер і один рятувальник. Поранених понад 20 людей. Дані однак ще уточнюються.
Офіс генпрокурора повідомив, що розпочав досудове розслідування порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Дані щодо жертв прокуратура надала станом на 13:40.
О 14:04 голова ОВА Олег Кіпер повідомив, що загиблих вже 14. Поранених — 46. Усі жертви — це цивільні, рятувальники і медик. У місті оголосять жалобу.
На місці удару зруйновані або пошкоджені 10 приватних будинків, станція техобслуговування, газопровід та два пожежно-рятувальних автомобілі. Наразі на місці гасять пожежі.
- 15 березня Повітряні сили ЗСУ об 11:04 повідомили, що в бік Одеси летить російська ракета. Через 13 хвилин ПС повідомили про загрозу балістики для південних областей та закликали не ігнорувати тривогу. У цей час в місті пролунали вибухи.
- Згодом стало відомо, що було щонайменше дві ракети — перша поцілила у житловий район. На місце прибули рятувальники і медики. В цей момент по них вдарила друга ракета.