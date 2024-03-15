Начальник Київського метро Віктор Брагінський написав заяву на звільнення. Журналісти знайшли у нього незадеклароване майно

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Начальник КП «Київський метрополітен» Віктор Брагінський написав заяву на звільнення після виходу першої частини розслідування Bihus.info про незадеклароване майно чиновника.

Обовʼязки начальника комунального підприємства тимчасово виконуватиме головний інженер Київського метрополітену Віктор Вигівський, повідомила пресслужба КМДА.

Журналісти проєкту Bihus.info проаналізували декларації про доходи чиновника і стверджують, що його близькі останнім часом придбали активи на загальну суму $1,5 мільйона.

На матір Брагінського оформлені дві двокімнатні квартири в ЖК White Lines, придбані в січні 2024 року. Кожна з них коштує від 10 мільйонів гривень, але жінка відмовилась пояснити, звідки у неї такі гроші.

Водночас колишня дружина фігуранта сюжету Ольга Брагінська придбала двокімнатну квартиру в ЖК «Річмонд» за три мільйони гривень. За даними Bihus.Info, вони досі проживають спільно. Крім того, Брагінська володіє ділянкою за $760 тисяч в елітному селищі Козин.

До того ж кілька років тому Брагінський продав власній сестрі земельну ділянку за ціною, що вдесятеро перевищує ринкову, — 2 мільйони гривень.

Вартість усього незадекларованого майна дорівнює офіційній зарплаті Брагінського за останні 40 років — 52 мільйони гривень.