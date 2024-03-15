У Фінляндії суд відмовився розглядати позов про відкриття кордону з росією

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Вищий адміністративний суд Фінляндії залишив чинним рішення уряду про тимчасове закриття кордонів з росією. Про це повідомило видання Yle.

Рішення уряду намагались оскаржити російськомовні громадяни Фінляндії, власники посвідки на проживання в цій скандинавській країні, а також «корінні фіни, які мають особливу потребу в поїздках до рф».

Автори позову вважають, що рішення уряду «дискримінує меншину російського походження» і порушує основні права громадян.

Верховний адмінсуд Фінляндії вирішив узагалі не розглядати цей позов. Його подали у грудня 2023 року.