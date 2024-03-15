Атака дронів на Вінницьку область: Загинули двоє людей, є поранені

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У Вінницькій області через атаку дронів-камікадзе, яка відбулася ввечері 14 березня, загинули двоє людей.

Голова обласної адміністрації Сергій Борзов повідомив, що сьогодні, 15 березня, у лікарні померла поранена жінка. Ще одна людина загинула на місці в день атаки. Тоді госпіталізували чотирьох людей, писав Борзов.

Держслужба з надзвичайних ситуацій уточнила, що в області зруйновані два житлові будинки — в один поцілив дрон, а в інший — уламки БпЛА (у Тульчинській громаді).

Деталі ДСНС і Борзов не вказують, але з їхніх повідомлень випливає, що загиблий і двоє поранених були в першому будинку, а інші двоє поранених — у другому. З якого будинку друга жертва — поки що невідомо.