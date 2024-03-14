Єрмак і Сіярто знову домовились про зустріч. Хочуть налагодити контакт для «вирішення складних питань»
- Автор:
- Софія Телішевська
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Голова Офісу президента Андрій Єрмак і міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто провели телефонну розмову і домовились наступного тижня провести двосторонню зустріч між командами на урядовому рівні.
Про це повідомила пресслужба Офісу президента.
Сторони «погодились із необхідністю особистого контакту» та домовились підтримувати регулярний звʼязок для вирішення «найскладніших питань двостороннього порядку денного».
- Наприкінці січня голова ОП разом з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та Петером Сіярто провели переговори в Ужгороді. Єрмак стверджував, що вони засвідчили взаємне прагнення Києва й Будапешту провести зустріч на найвищому рівні. Повноцінної зустрічі між президентом України Зеленським та угорським премʼєром Орбаном не було від початку каденції Зеленського. Водночас угорський міністр на початку березня сказав, що зустріч Орбана і Зеленського найближчим часом не відбудеться.